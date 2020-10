Sikkerhedspolitik: Biden vil 'tilbage til normalen' - men verden er ikke normal

Et markant bedre forhold til USA’s allierede i både Europa og Asien. En forlænget aftale med Kreml om de atomare dommedagsvåben. Et voksende og mere koordineret fortsat pres på Kina, endnu vanskeligere tider for Rusland. Og et lettelsens suk i FN.

Vinder Joe Biden præsidentvalget, forventer både politikere og eksperter en tilbagevenden til normalen i international sikkerhedspolitik.

Men der er et vigtigt forbehold: Den verden, som Joe Biden og demokraterne i givet fald kommer til at agere i, er helt enkelt ikke den samme verden, som de ’forlod’ for fire år siden.Det handler ikke kun om den ravage, Donald Trump har skabt på fire år i Det Hvide Hus. Det handler også om den fortsatte forskydning af de helt tunge tektoniske plader i Verden. Politisk, økonomisk og militært.