I Asien begynder den næste konsekvens af covid-pandemien at vise sig: Vrede, generalstrejker og massedemonstrationer

Millioner af mennesker ventes i de kommende dage at deltage i en generalstrejke i Indonesien i protest mod regeringens forsøg på at kickstarte landets skrantende økonomi.

Dermed kan Indonesien, der rummer verdens fjerdestørste befolkning, blive det første land i Asien, hvor covid-pandemien fører til omfattende social uro.

Et flertal i det indonesiske parlament vedtog mandag en ny lovpakke, som skal gøre det mere attraktivt for investorer at placere deres penge i Indonesien. Lovpakken har været under forberedelse i længere tid, men ikke mindst den indonesiske præsident, Joko Widodo, ser nu lovpakken som den redningskrans, der skal forhindre, at covid-19 får bunden til at ryge helt ud af økonomien.