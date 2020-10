Mens Danmark nøjes med at kritisere Kina, begynder Canada at acceptere flygtninge fra Hongkong

De canadiske immigrationsmyndigheder har besluttet at give asyl til et ungt par fra Hongkong, der i december kom til Canada efter at være flygtet fra Hongkong.

Ifølge avisen The Globe And Mail havde parret været med i demokratibevægelsen og taget aktiv del i de demonstrationer for politisk frihed, som sidste år prægede Hongkong. Særligt manden havde været en frontlinjekæmper og havde også været med til at producere beskyttelsesudstyr, som demonstranter kunne bruge i kampen mod politiet. Det havde ført til, at han på et tidspunkt var blevet tilbageholdt af myndighederne, og at politiet derudover havde ransaget hans hjem.

The Globe And Mail skrev tirsdag, at immigrationsmyndighederne i Canada nu har accepteret parrets ansøgning om asyl og givet dem status som konventionsflygtninge, hvilket ifølge canadisk lov i henhold til FN’s Flygtningekonvention er defineret son nogle, som ikke kan vende hjem på grund af en velbegrundet frygt for forfølgelse baseret på race, religion, politisk overbevisning eller andre faktorer.