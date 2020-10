EU er kommet et skridt tættere på historisk ambitiøst klimamål

Trods modstand fra den største politiske gruppe, kristendemokraterne EPP, er der flertal i EU-parlamentet for at sætte et historisk ambitiøst klimamål for 2030.

Med stemmerne 352 mod 326 vedtog Europa-parlamentet, at EU’s målsætning bør være at reducere udledningen af drivhusgasser med 60 procent i 2030 målt i forhold til 1990-niveau.

»Dette er et historisk øjeblik og en historisk lov. Det her er den store omstilling, en omvæltning, der vil bringe EU på et nyt niveau i forhold til klimatiltag. Med blik på udfordringerne med den globale opvarmning og de følgende kriser og risici, er det meget vigtigt, at vi nu har så stærkt et budskab fra Europa-parlamentet«, siger Jytte Guteland, der er parlamentets chefforhandler på klimaloven, på et pressemøde onsdag.