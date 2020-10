En endeløs krig: Halvdelen af Nagorno-Karabakhs befolkning er drevet på flugt

Mens granaterne regner ned over Stepanakert, den normalt ret søvnige hovedstad i Nagorno-Karabakh, pakker folk nogle få ejendele ned i tasker og poser, inden de forlader deres sønderbombede huse og haster gennem knasende glasskår hen til de busser, der propfyldte kører dem i sikkerhed i Armenien.

Halvdelen af befolkningen i den lille udbryderrepublik har taget flugten, siden krigen mellem armenske separatister og Aserbajdsjan blussede op for to uger siden. Det vil sige omkring 75.000 mennesker, herunder så godt som samtlige kvinder og børn. Mange af mændene er blevet tilbage for at melde sig til kampen mod aserbajdsjanerne. En kamp, der trækker tråde langt tilbage i historien.

Stepanakert er nu en spøgelsesby, melder de få journalister, der ikke er forduftet. Fyldt med bombekratere og ueksploderede granater.