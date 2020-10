Debat: Stenansigt, rene stød og hardcore politik. Men så landede der en flue på vicepræsidentens hår

Man kan være rolig, og så kan man være Mike Pence-rolig.

Mens luppen før nattens debat var lagt ned over de to vicepræsidentkandidater, Kamala Harris’ og Mike Pences, potentiale til at overtage Det Ovale Værelse, var det en helt anden i lokalet, der undervejs indtog hovedrollen.

Omkring en times tid inde i debatten satte en flue sig nemlig på Mike Pences hvide hår. Og der blev den siddende i hele 2 minutter og 3 sekunder, før den følte sig forstyrret nok til at lette igen. Måske et fjollet billede, men ikke desto mindre, er fluen på de sociale medier blevet kæmpe hit med en lang stribe flue-profiler og hashtags som ’The Pence Fly’ og #flygate.