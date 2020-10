Danmark er bedre rustet til at komme gennem en usikker tid

De mere end 40 milliarder kroner i indefrosne feriepenge, der er på vej ud til danskerne, kan vise sig at komme på det helt rigtige tidspunkt, nu hvor der er tegn på, at genopretningen af dansk og international økonomi er ved at bremse op i de her uger.

Dansk økonomi er ellers hidtil kommet mildere igennem coronakrisen end ventet for bare få måneder siden, viser en række nøgletal. Ledigheden er ikke steget helt så meget som frygtet, antallet af virksomheder, der går konkurs, er fortsat lavt, boligmarkedet har overrasket de fleste og er rødglødende, og antal nye jobopslag stiger kraftigt.

De sidste 6 måneder er det ifølge Kristalina Georgieva, direktør i den internationale valutafond IMF, også gået lidt bedre end ventet uden for Danmarks grænser. I juni ventede fonden et fald i verdensøkonomiens bruttonationalprodukt, bnp, på hele 4,9 procent i 2020, men det ser ud til at blive en anelse mindre.