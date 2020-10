For første gang i deres historie: USA's ældste videnskabelige magasiner advarer imod Trump

Det ærværdige videnskabelige tidsskrift The New England Journal of Medicine har aldrig før i sin 208-årige historie valgt side i et amerikansk præsidentvalg, men verden er ikke som den plejer.

Valget 3. november står ikke bare mellem to forskellige præsidentkandidater og partier, det handler om en politisk ledelse, der er livstruende inkompetent og har undergravet tilliden til selve videnskaben og regeringsmagten, lyder det i en kraftfuldt formuleret leder i tidsskriftet, der uden at nævne Donald Trump ved navn helt undtagelsesvis anbefaler sine læsere at stemme de siddende amerikanske ledere på porten.

Det skyldes først og fremmest deres håndteringen af corona-epidemien.