Berlin vågner op til kaos: Politiet rydder bz'eres hus

Flere hundrede demonstranter har samlet sig i Berlin forud for rydningen af en bygning, der i årtier har været besat af venstreorienterede.

Bygningen, der ligger på adressen Liebigstrasse 34 i distriktet Friedrichshain, skal efter planen ryddes fredag.

Torsdag aften samledes en menneskemængde, hovedsageligt unge mennesker, sig foran en koncertscene i en nærliggende gade i Berlins Friedrichshain-distrikt.

Her optrådte et hip hop-band, og der var en fredelig atmosfære.

Fredag morgen ventes der imidlertid store protester, når fogeder efter planen skal rydde bygningen.

Allerede torsdag aften var politiet talstærkt til stede i området, hvor der er opsat barrierer til at blokere den del af Liebigstrasse, hvor bygningen ligger. Heller ikke biler har adgang til den del af gaden.

Mange af betjentene er hentet ind fra andre delstater, og de fleste var iført hjelme, mens nogle bar plexiglasskjolde.

Den rødorange-farvede bygning har været besat siden 1990. Den er også kendt som Liebig 34 og er et af de sidste tilbageværende symboler på den radikale scene i Berlin.

Kontrakt udløb for to år siden

Bygningen skal efter planen ryddes fredag klokken 07.00, efter at en tiårig kommerciel lejekontrakt udløb for over to år siden.

Det er uvist, om der fortsat er beboere i det kontroversielle hus.

Torsdag eftermiddag forlod ti unge kvinder med kufferter huset, der også bærer navnet det 'anarkistiske-queer-feministiske selvorganiserede husprojekt Liebig 34'.

Flere tusinde politibetjente ventes at holde øje med situationen i 24 timer efter rydningen for at forhindre blokader og vold.

Tilhængere af huset har dog andre idéer.

»Lad os skabe kaos, være synlige og forhindre rydningen af Liebig 34«, lyder en opfordring på husets hjemmeside.

