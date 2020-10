Kamp mod sult som våben udløser Nobels fredspris

FN’s fødevareprogram (WFP) er dette års modtager af Nobels fredspris.

Det oplyser den norske nobelpris-komité.

WFP får prisen for dets »anstrengelser for at forhindre, at sult bruges som et våben i krig og konflikt«, hedder det.

Nobelkomitéen påpeger, at den verdensomspændende corona-pandemi yderligere har øget omfanget af sult i verden, og at det er nødvendigt, at de enkelte lande bidrager økonomisk til organisationer som WFP.

Med prisen følger 1o millioner norske kroner, knap syv millioner danske kroner.

