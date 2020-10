Det bliver værre og værre for hårdt presset Trump: Bidens føring er vokset til hele 10 procentpoint

Med under en måned til præsidentvalget er præsident Donald Trumps støtte i den amerikanske befolkning kollapset og stribevis af meningsmålinger sender bølger af angst for et valgnederlag i jordskredsstørrelsen gennem det republikanske parti og ind i Det corona-ramte Hvide Hus.

Forleden var der en måling hos CNN, der gav Joe Biden en enorm føring på 16 procentpoint. Det er højere end andre, men ikke voldsomt meget. En måling hos NBC News/Wall Street Journal kom frem til 14 procentpoint. Reuters har lige målt forspringet til 12 procent. Fox News til 10. Der kommer i øjeblikket flere målinger med et tocifret end en etcifret føring til Joe Biden, tweetede meningsmålingseksperten Nate Silver.

Nate Silvers hjemmeside FiveThirtyEight opgør i skrivende stund Bidens føring til 10,2 procent i et vægtet gennemsnit af målinger. Det er hans største forspring i valgkampen. Joe Biden har gennem mange måneder haft en klar og relativt stabil føring på 6-8 procentpoint, med de seneste uger er den vokset. Hans forspring er nu så stort, at Trump står til at tabe, selv hvis det skulle lykkes ham at få alle USA’s uafklarede vælgere over på sin side, skriver The New York Times. Det snerper til for Donald Trump.