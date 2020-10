Spanien: Regeringen indfører nødretstilstand i Madrid

Spaniens regering erklærede fredag nødretstilstand i Madrid og overtog dermed kontrollen over covidbekæmpelsen fra de lokale myndigheder. Området er blandt de steder i Europa, der er hårdest ramt af epidemien.

Indgrebet, der trådte i kraft med øjeblikkelig virkning og gælder i to uger, tvinger myndighederne i Madrid til at genindføre de restriktioner på bevægelsesfriheden, som først blev indført af landets regering, men torsdag underkendt af en domstol i Madrid.

Det var de lokale myndigheder, der havde lagt sag an for at få restriktionerne ophævet, og retssagen var et led i langvarig strid mellems landets største politiske partier om indsatsen mod coronavirus. Uenighederne og de hyppige ændringer af reglerne har ofte vakt modstand og forvirring hos borgerne.