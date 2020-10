Nordkorea lægger pres på USA ved at fremvise, hvad der måske er det største langtrækkende missil nogensinde fremstillet

Kim Jong-un og hans styre fejrede lørdag 75-året for grundlæggelsen af Det Nordkoreanske Arbejderparti i form af en stor parade i hovedstaden Pyongyang med kolonner af tanks og marcherende soldater, festfyrværkeri og en kæmpe folkemængde.

Paraden var dog selv efter nordkoreanske standarder speciel ved, at den foregik lørdag morgen før solopgang, og at ingen udlændinge - herunder udenlandske journalister - i år havde fået lov til at overvære den. Derfor har omverdenen kun kunnet iagttage den gennem de optagelser, som efterfølgende er blevet udsendt på nordkoreansk statstv.

Alligevel er det tydeligt, at styret ønskede at bruge paraden til at sende et signal til særligt USA om, at Nordkorea bliver ved med at udvikle sit atomberedskab, så det kan modstå enhver trussel.