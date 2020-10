Italiens plan for økonomisk genopretning er en stor rodebutik

Italien står, efter hård politisk kamp i sommer, til at få det største beløb til rådighed af alle medlemslandene – 209 milliarder euro til at genoprette økonomien efter coronakrisen. Men italienske eksperter kritiserer nu regeringens udkast, som skal afleveres senere denne uge, for at være ufokuseret.