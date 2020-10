Lange fængselsstraffe til nyfascister afslutter et mørkt kapitel for det græske demokrati

Lederne af det højreradikale parti Gyldent Daggry er blevet idømt 13 års fængsel som afslutning på en fem år lang retssag, der er blevet kaldt det største retsopgør med fascister i Europa siden Nürnberg-processen efter Anden Verdenskrig.

I sidste uge erklærede en domstol i Athen, at Gyldent Daggry reelt var en topstyret kriminel organisation, der fremstod som et politisk parti med plads i parlamentet. Domstolen dømte Gyldent Daggrys syv ledere – stifteren Nikos Michaloliakos, Christos Pappas, Artemis Matthaiopoulos, Ilias Panagiotaros, Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos og Giorgos Germenis – for at lede den. Elleve andre af partiets tidligere parlamentarikere blev dømt for deres deltagelse. Mange andre domme i sagen mod i alt 50 personer inkluderer mord, vold og ulovlig våbenbesiddelse.

Lederne hævdede at være ofre for en politisk heksejagt, men mandag afviste domstolen en appel og onsdag faldt de lange fængselsstraffe. De 11 menige parlamentarikere fik mellem 5 og 7 års fængsel. Partimedlemmet Yiorgos Roupakias blev idømt livsvarigt fængsel plus 10 år for mord.