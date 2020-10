Otte mænd angreb en kvinde, hev tøjet af hende og filmede hende, og nu vil Bangladesh indføre dødsstraf for voldtægt

Bangladesh har fået sin egen MeToo-bevægelse, men i en langt mere rå udgave end den, der for tiden hersker i Europa og USA.

I de seneste uger har der cirkuleret en video på de sociale medier, som viser, hvordan otte mænd mænd i sidste måned angreb en kvinde, hev tøjet af hende og krænkede hende seksuelt.

Kvinden har forklaret, at mændene truede med at offentliggøre videoen, hvis hun ikke gav dem penge og indvilligede i at have sex igen. Da hun nægtede, udsendte de videoen, som bl.a. gik viralt på Facebook.