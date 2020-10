Boris Johnson overhørte råd fra eksperter. Nu stiger coronavirussen stejlt

Boris Johnsons regering har igen og igen markedsført sig på at være »anført af videnskaben« i håndteringen af coronavirussen. Påstanden har fået mange hug i løbet af det seneste halve år i takt med regeringens problemer med at tøjle sygdommen, som over 42.000 briter er døde med, og mandag aften fik sloganet nye flosser i kanten.

Her kom det frem, at regeringens videnskabelige rådgivere i det såkaldte Sage-udvalg på et møde 21. september anbefalede regeringen at introducere en pakke af restriktioner for at få smittestigningen under kontrol. Blandt de anbefalede redskaber var en ny kortvarig nedlukning for at få stigningen ned på et håndterbart niveau, et forbud mod indendørs samvær mellem forskellige familier, lukning af barer, pubber og fitnesscentre samt onlineundervisning på universiteter.

Regeringen valgte at overhøre anbefalingerne, og Boris Johnson nøjedes den følgende dag med at opfordre folk til at arbejde hjemmefra.