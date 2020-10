Trump og republikanerne bekæmper stemmebokse med retssager og falske mærkater

Mange amerikanske delstater gør det lettere for vælgerne at stemme ved at opstille officielle stemmebokse rundtomkring, hvor borgerne kan aflevere deres brevstemmer. Præsident Donald Trump forsøger at stoppe boksene ved en domstol, og Det Republikanske Parti i Californien er gået et drastisk skridt videre.

Partiet har opstillet sine egne stemmebokse, som er camoufleret som officielle bokse med mærkater, hvorpå der i nogle tilfælde står ’officiel’ stemmeboks, skriver avisen The New York Times.

Stemmeboksene er den seneste front i Donald Trumps krig mod brevstemmer forud for valget til Det Hvide Hus og Kongressen 3. november. Et valg, som på grund af coronaepidemien i usædvanlig høj grad foregår via brevstemmer.