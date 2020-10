Verden måber over valg af Kina, Rusland og Cuba til FN's Menneskerettighedsråd

Da Kina, Rusland og Cuba tirsdag blev valgt ind i FNs Menneskerettighedsråd vakte det opsigt rundt omkring i verdens menneskeretsorganisationer. Ingen af de tre lande er specielt kendt for deres respekt for menneskerettighederne og det forhold at for eksempel Saudi-Arabien allerede sad i rådet gjorde kun situationen endnu mere absurd.

»Der er lande, der intet har at gøre i dette råd«, fastslog direktøren for Human Rights Watch, Luis Charbonneau. Organisationen havde inden valget indtrængende opfordret FNs Generalforsamling til ikke at stemme på Rusland og Kina.

Det er en diskussion, der har foregået siden FN’s Menneskerettighedråd blev skabt i 2006. Ordentlige og mindre ordentlige lande er vandret ind og ud af rådet siden dets dannelse, og hvert år vækker nogle af dem opsigt. 15 nye lande blev valgt i går.