Afrikas højeste bjerg har stået i flammer: Nu er årsagen fundet

En del af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, har været et stort flammehav.

Bjerget er en meget populær attraktion for turister. Og det er i den forbindelse, at den voldsomme ildebrand er opstået, mener myndighederne i Tanzania ifølge The Times. Ilden startede nemlig i et område, der er hvilested for bjergbestigere.

»Foreløbige undersøgelser peger på Whona, hvor besøgende var i gang med at opvarme deres mad«, siger Pascal Shelutete fra Tanzanias parkmyndighed.