Da demonstranter råbte ad kongefamilien, fik den thailandske militærregering nok

Med et stort hammerslag forsøgte den thailandske militærregering torsdag morgen at sætte en stopper for den politiske uro, som har præget landet i flere måneder.

Kort før solopgang gik store politistyrker til angreb på de tusindvis af demonstranter, som siden onsdag havde overnattet i gaderne rundt om den centrale regeringsbygning, der bl.a. huser premierminister Prayuth Chan-ochas kontor.

Politiet skubbede med skjolde demonstranterne væk fra området, og flere demonstranter forsøgte at sætte sig til modværge ved at opføre barrikader med affaldscontainere. Ved aktionen blev 20 personer anholdt - heriblandt de to fremtrædende protestledere Anon Nampa og Parit Chirawat.