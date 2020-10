Coronaen har igen tag i et Europa, der kæmper for ikke at lukke ned

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der bliver i disse dage sat nye, triste rekorder rundt om i Europa. Antallet af registrerede smittetilfælde er vokset i næsten tre måneder, og de seneste uger er det gået rigtigt stærkt. Der bliver nu dagligt registreret langt flere smittede end i foråret, hvor coronaen først ramte Europa.

Alligevel holder regeringerne indtil videre igen med den slags nationale nedlukninger, der var gængse i foråret. Selv i de hårdest ramte lande ligger den store hammer stadig i redskabskassen, mens man i stedet forsøger sig med knibtangsmanøvrer i form af regionale nedlukninger og mindre indgribende restriktioner målrettet eksempelvis værtshuse og indendørs sport.

»De valgte restriktioner er også et udtryk for, at nu skal vi lære at leve med covid-19. I foråret var fokus mere kortsigtet. Nu er det gået op for os alle sammen, at det kommer til at tage noget tid«, siger Katharina Ó. Cathaoir, der er adjunkt i sundhedsjura ved Københavns Universitet.