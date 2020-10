Spontan demonstration fører til sammenstød med politiet i Thailand

I Thailands hovedstad Bangkok er en stor spontan demonstration torsdag eftermiddag brudt ud, efter at den thailandske militærregering tidligere på dagen annoncerede et forsamlingsforbud, der ellers blev sat i søen for netop at imødegå den seneste tids demonstrationer for et mere demokratisk Thailand.

Ifølge Politikens journalist på stedet, Claus Blok Thomsen, er demonstranterne rasende, og det er allerede flere gange kommet til sammenstød mellem dem og det thailandske politi, der er mødt tilstærkt op.

»Folk er forsamlede i tusindvis, og de er rasende. De råber voldsomme ukvemsord om premierministeren (Prayut Chan-o-cha, red.), og de forsøger at fjerne politiets afspæringer, hvilket allerede har ført til flere sammenstød. Det her er et bevis på, at konflikten i Thailand kun tager til efter forsamlingsforbuddet – lige nu er det fuldkommen uforudsigeligt, om det her vil føre til mere vold og flere sammenstød«, fortæller Claus Blok Thomsen.