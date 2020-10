Demonstranter i Thailand udfordrer kongen ved at kalde ham »et røvhul«

De seneste måneder har den thailandske militærregering foregivet, at der herskede ytringsfrihed i landet og derfor tilladt demonstrationer imod kongen og landets politiske styre at finde sted.

Men tidligt torsdag morgen smed regeringen facaden og viste sig ifølge både menneskerettighedsorganisationer og demokratiaktivister som det, den er: Et undertrykkende diktatur.

I et forsøg på at forhindre flere demonstrationer indførte militærregeringen undtagelsestilstand og udstedte et dekret, der i Bangkok forbyder mere end fire personer at forsamle sig. Derudover blev det ulovligt at sprede informationer, der kan true den nationale sikkerhed.