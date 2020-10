Politikens Frihedspris går til en af demokratiets frontfigurer

Enormt besværlige. Stærkt krævende. Ofte støjende. Sådan kan modtagere af Politikens Frihedspris helt sikkert tage sig ud for de magthavere, som de udfordrer.

Det ligger i kortene. Frihedsprisen på 100.000 kroner, sponseret at Politiken-Fonden, gives til helt ekstraordinære mennesker eller organisationer, som med rank ryg og under risikofyldte omstændigheder forsvarer frihedsrettigheder. Som kræver demokrati frem for diktatur – og insisterer på ytringsfrihed og retssikkerhed frem for censur og undertrykkelse.

Svetlana Tikhanovskaja føjer sig i denne uge til rækken af ranke prismodtagere – som aktivist og demokratiforkæmper i Europas sidste diktatur, Hviderusland.