Portræt: Svetlana Tikhanovskaja er Hvideruslands ufrivillige oprørsleder

Det er ikke hver dag, en stilfærdig hjemmegående husmor med to børn ender på Ruslands liste over eftersøgte kriminelle.

De russiske myndigheder specificerer ikke, hvilken forbrydelse Svetlana Tikhanovskaja skal have begået, men henviser blot til, at hun i Hviderusland anklages for at have forsøgt at »erobre magten«, og da de to lande er knyttet sammen i en slags union, ryger hun automatisk på den russiske liste.

Skulle man de seneste tre måneder ikke have fulgt med i nyhederne og tilfældigvis støder på denne kortfattede meddelelse fra det russiske nyhedsbureau Tass, kunne man godt se en blodtørstig kvinde for sig. En art hviderussisk Che Guevara, der kæmper i gaderne for at omstyrte den siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko.