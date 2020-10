Danmark er allieret med den udskældte kolonimagt

Siden 2012 har et mindre antal danske soldater bekæmpet islamistiske terrorgrupper med tilknytning til IS og al-Qaeda i Sahel-området syd for Sahara i Afrika. For det meste sammen med den gamle kolonimagt Frankrig og i mindre grad gennem FN’s fredsbevarende styrke, Minusma. Indsatsen har bred politisk opbakning; kun Enhedslisten og Nye Borgerlige er imod.

I samme periode og helt tilbage til 1980’erne og 1990’erne har Danmark pumpet udviklingshjælp og støtte til demokratiopbygning og troværdig regeringsførelse ind i tre af landene i området, Mali, Burkina Faso og Niger.

Resultaterne er svære at bedømme. Men situationen i området har aldrig været værre end i dag. Sidste år blev 4.800 dræbt under kampe og terroroverfald. Tallet bliver højere i år, hvor knap 150 soldater fra Minusma har mistet livet. De franske tabstal nærmer sig 50.