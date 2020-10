Sarkozy sigtes for deltagelse i en kriminel sammensværgelse

Den franske eks-præsident Nicolas Sarkozy er sigtet for at have modtaget valgkampbidrag fra Libyens tidligere leder Moamar Gaddafi i 2007, oplyser anklager ifølge nyhedsbureauet AFP.

Allerede i 2018 blev Nicolas Sarkozy sigtet for blandt andet korruption og ulovlig kampagnefinansiering. Mandag indgav anklageren i sagen en ny sigtelse for »deltagelse i en kriminel sammensværgelse«.

Den sigtelse vil ifølge anklagemyndigheden blive lagt oven i de allerede eksisterende sigtelser mod ekspræsidenten. Anklagemyndigheden mistænker Sarkozy for at have modtaget millioner af euro fra Gaddafis regime op til valget i 2007.

Nicolas Sarkozy var fransk præsident fra 2007 til 2012. Han har hidtil nægtet alle anklager i sagen og har tidligere betegnet den påståede forbindelse mellem ham og den nu afdøde libyske leder som »grotesk«.

Fredag nægter han endnu en gang at have beskidt mel i posen. På Facebook skriver han blandt andet, at hans »omdømme er blevet smadret« af »sigtelser uden selv de mindste beviser«.

ritzau