Boris Johnson tordner mod EU, men er ikke gået

Forhandlingens dramaturgi tilsagde, at der skulle komme en krise i brexitforhandlingerne netop nu, hvor EU-lederne var samlet for at tale om sagen ansigt til ansigt for første gang i år. Og minsandten om dramaet ikke kom fredag ved middagstid, da EU-topmødet var ved at rinde ud.

Og minsandten om det ikke var initieret af den britiske premierminister, Boris Johnson, der havde optaget en video med sin udlægning af stilstanden i forhandlingerne.

»Da de har nægtet at forhandle seriøst størstedelen af tiden de seneste måneder, og da dette topmøde lader til eksplicit at udelukke en aftale som Canadas, har jeg konkluderet, at vi fra 1. januar skal forberede os på arrangementer, der minder om Australiens«, sagde han.