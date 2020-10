»Vi var som zombier. Alle følte det, men ingen talte om det«

Man må tage elevatoren op til femte sal i et tårn af glas og stål for at møde hende, der dirigerer oprøret i Hviderusland. Jeg forventer at blive mødt af mindst én sikkerhedsvagt. Det er trods alt en diktator, de prøver at vælte her. Men bag glasdøren sidder blot en smilende og meget ung kvinde, som uden videre trykker på en knap og lukker mig ind.

Okay, vi befinder os ganske vist i Vilnius i det helt igennem rolige Litauen, men der er kun få kilometer til den hviderussiske grænse og Aleksandr Lukasjenkos skrupelløse sikkerhedsapparat. Bør Svetlana Tikhanovskaja, den fredelige revolutions ukronede dronning, ikke være mere forsigtig?

På en væg i det nøgne kontorlandskab er der opklæbet billeder fra de protester, der siden præsidentvalget 9. august har raset i Hviderusland. Et af dem viser et geled af urobetjente i kampuniformer bag en pigtrådsafspærring. Et andet er fra en hospitalsstue, hvor en teenagepige sidder i sengen med blåt øje, en bandage om hovedet og højre arm i gips.