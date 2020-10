Unge snød politiet i Bangkok og viste for anden dag i træk, at de ikke vil lade sig true

Titusindvis af mennesker trodsede lørdag for anden dag i træk den thailandske militærregering og samledes fire forskellige steder i hovedstaden Bangkok for at demonstrere for politisk frihed.

»Selvfølgelig er jeg bange for at blive arresteret, men jeg vil ikke lade frygten styre mig«, forklarede en af demonstranterne, den 22-årige kvinde Omam Kanokwan.

Torsdag i denne uge indførte regeringen undtagelsestilstand og forbud mod flere demonstrationer i Bangkok for at kvæle den politiske uro, som har præget landet i flere måneder. Men fredag gik tusindvis af mennesker alligevel på gaden, hvilket endte med, at politiet brugte vandkanoner.