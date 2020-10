Stoltenberg giver Danmark kold skulder

Alle danske udgifter til militære formål i Arktis bør anerkendes som en del af det danske bidrag til Nato’s styrkemål.

Når forsvarsminister Trine Bramsen (S) torsdag og fredag deltager i Nato’s forsvarsministermøde, hvor Arktis er en vigtig del af dagsordenen, vil hun sikre Danmark særlige point for den militære indsats højt mod nord.

»Det må være rimeligt, at den store opgave og det store ansvar, Danmark løfter i Arktis, også bliver anerkendt i forhold til styrkemålene. Det er faktisk en stor opgave og mange ressourcer, vi bruger i Arktis. Det vil være rimeligt, og det tæller ikke med i dag som en særskilt del af Nato’s styrkemål«, siger ministeren.

Trine Bramsen har talt med generalsekretær Jens Stoltenberg om sagen forud for mødet. Det danske ønske kommer samtidig med, at Nato er på vej med den tilbagevendende ’eksamen’ af medlemslandenes indsats i forhold til alliancens fælles styrkemål.

Danmark sakker stadig længere bagud i forhold til målet om, at medlemslandenes forsvarsudgifter skal udgøre 2 procent af bnp i 2024. Med et niveau på 1,48 procent er Danmark i dag i den nederste tredjedel målt i forhold til udgifter. Det viser en netop offentliggjort statistik fra Nato.

Dansk brug for justering

Hvad der er værre, er, at Tyskland, som Danmark normalt ’ligger i læ af’, nu ligger 0,1 procent over Danmark. Det vil koste over 300 millioner kroner blot at komme op på siden af Tyskland. På den baggrund er der en særlig dansk interesse i, at forsvaret i Arktis kan tælle mere med i de fælles styrkemål.

»Danmark bidrager jo rundt omkring i verden. Vi er anerkendt for den indsats og indsatsen i Arktis – derfor undrer det mig, at det ikke slår igennem i styrkemålene«, siger Trine Bramsen.

Men hun skal ikke regne med et gennembrud på ministermødet. Til Politiken forklarer den norske generalsekretær for Nato, Jens Stoltenberg, at Nato »sætter pris på alle bidrag fra Danmark, også at Danmark er til stede i de nordlige områder og ved Grønland. Det styrker selvfølgelig Nato. Men når det gælder styrkemål, så er det en konkret liste over, hvad Danmark og de andre medlemslande skal bidrage med. Og det kan ikke ændres fra den ene dag til den anden«.

»Nu er der en ny planlægningsproces i gang, hvor vi vurderer, om der skal justeres i styrkemålene. Det er en omfattende proces, der handler om, hvordan Nato får de styrker til rådighed, som der samlet set er brug for«, siger Jens Stoltenberg.

»Præcist hvordan det kommer til at se ud for Danmark, er ikke til at sige i dag. Det, jeg kan sige, er, at Danmark er et værdifuldt medlemsland, som bidrager til Nato på mange områder«.