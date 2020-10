Udgav sig for at være hadgruppen Proud Boys nævnt af præsident Trump: USA beskylder Iran for at blande sig i valget med falske emails til demokrater

I 2016 var det Rusland, der blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i et forsøg på at få præsident Trump valgt.

Natten til torsdag fortalte John Ratcliffe, direktør for USA’s nationale efterretningstjeneste på et pressemøde, at både Rusland og Iran har forsøgt at påvirke dette års valg.

Det har begge lande gjort ved at skaffe sig adgang til vælgeres personlige informationer – oplysninger som amerikanere bruger til at registrere sig som vælgere.

Iran har ifølge USA’s efterretningstjeneste desuden brugt informationen til at sende forfalskede trusselsmails til demokratiske vælgere.

»Udenlandske aktører kan anvende disse data til at forsøge at viderebringe falske oplysninger til registrerede vælgere i håb om at skabe forvirring og kaos og underminere tilliden til demokratiet i USA«, siger efterretningschefen John Ratcliffe ifølge New York Times.

Der var ingen beviser for, at nogen stemmer var blevet ændret på grund af denne indblanding, siger John Ratcliffe ifølge avisen.

Proud Boys som afsender

Bemærkelsesværdigt forsøgte afsenderen i nogle af disse mail at lade som om, de var medlemmer af den højreekstremistiske hadgruppe Proud Boys.

Den voldsparate mandegruppe fik stor opmærksomhed for nogle uger siden, da præsident Trump i den første debat blev bedt om at tage afstand fra hvide ekstremister og blandt andet sagde:

»Proud Boys stand back and stand by«.

Altså, Proud Boys træd et skridt tilbage og vær i beredskab. Det blev opfattet som en støtteerklæring til og en manglende afstandtagen fra en gruppe hans egen efterretningstjeneste, FBI, kalder »ekstremistisk« med »bånd til hvid nationalisme«.

Efterretningsdirektøren John Ratcliffe, der blev indstillet til jobbet af Trump, sagde, at Irans mål med angrebet var at skade Trump, og at amerikanske efterretningstjenester tidligere har klarlagt, at landet er imod præsidentens genvalg. Præsident Trump har blandt andet trukket USA ud af atomaftalen med Iran.

Men det er, skriver New York Times, ikke umiddelbart klart, hvad Irans intentioner er med angrebet og disse skræmmemails. Som avisen bemærker kunne sådanne emails også skræmme de demokrater, de var sendt til – vælgere der formodentlig ville stemme på Joe Biden.

Rusland har ikke sendt samme skræmme-emails som Iran. Men russerne har ifølge Ratcliffe også skaffet sig adgang til amerikaneres vælger-oplysninger.

John Ratcliffe slår dog ifølge Fox News fast, at han ikke mener, at valget denne gang, er i fare for at blive påvirket.

»Disse handlinger er desperate forsøg fra desperate fjender. Selv hvis disse fjender forsøger med yderligere forsøg på at intimidere eller forsøg på at underminere vælgernes tiltro til valget, så skal I vide, at vores valgsystem er robust, og I kan have tillid til, at jeres stemmer er sikre«.