Demonstranter i Thailand giver regeringen tre dage til at gå af

Titusindvis af demonstranter i Bangkok gav onsdag aften et ultimatum til Thailands premierminister Prayuth Chan-ocha om at gå af inden for de kommende tre dage.

Ellers vil de eskalere deres protester.

»Vores kamp er ikke ovre, så længe han ikke træder tilbage«, sagde en af de mest fremtrædende aktivister, Patsaravalee Tanakitvibulpon, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den politiske uro i Thailand har stået på i månedsvis, hvor særligt unge studerende har krævet indførelse af demokrati og en indskrænkning af kongens magt og privilegier. Men i de seneste to uger er konflikten taget voldsomt til og har nået et omfang, der kan sammmenlignes med protesterne i Hviderusland.

Titusindvis og atter titusindvis af mennesker har stort set hver eneste dag demonstreret i Bangkok og i mere end 14 byer over hele landet.

Hidtil har premierminister Prayuth Chan-ocha, der som hærchef tog magten ved et kup i 2014, afvist at bøje sig for protestkravene og har omtalt demonstranterne, som om de var børn, der ikke hørte efter, hvad deres forældre sagde.

Men onsdag aften forsøgte han i en tv-tale at række hånden ud ved at tilbyde at ophæve den undtagelsestilstand, han selv indførte i forrige uge, hvis demonstranterne afstod fra at skabe »voldelige begivenheder«.

»Jeg vil tage det første skridt til at deeskalere denne situation«, sagde han i talen med blød stemme.

Men i demonstranternes øjne er han en del af problemet og ikke en del af løsningen, og onsdag aften afviste de titusindvis af mennesker, der havde samlet sig i Bangkok, hans fremstrakte hånd ved at bryde igennem politiets afspærringer og kortvarigt besætte gaderne foran den regeringsbygning, hvor premierministeren har sit kontor.

Senere samme aften såede myndighederne også selv tvivl om, hvorvidt den thailandske militærregering reelt er indstillet på dialog, da politiet anholdt Patsaravalee Tanakitvibulpon, den aktivist, der på vegne af demonstranterne havde givet premierministeren tre dage til at træde tilbage. Formelt kom politiet med nogle anklager imod hende, der knyttede sig til tidligere aktiviteter.

Konflikt fastlåst

Med demonstranternes ultimatum er konflikten i Thailand nu mere fastlåst end nogensinde, idet det er så godt som utænkeligt, at premierminister Prayuth Chan-ocha vil bøje sig og træde tilbage.

Samtidig er det tvivlsomt, om han vil acceptere at blive offentligt ydmyget. Den undtagelsestilstand, han indførte i sidste uge, forbyder mere end fire mennesker at samle sig i Bangkok, men frem for at skræmme folk fra at gå på gaden har forbuddet fået endnu flere til at tilslutte sig demonstrationerne.

Derudover har demonstranterne leget katten efter musen og har trods myndighedernes forsøg på at forhindre nye demonstrationer ved at lukke stort set hele det offentlige transportsystem i Bangkok ned alligevel formået dag efter dag at samle sig i titusindvis.

Demonstranterne er utilfredse med, at den thailandske militærregering siden kuppet i 2014 har fastholdt magten ved at tvangsopløse oppositionspartier og ved at indkalde hundredvis af kritikere til adfærdskorrigerende samtaler eller ligefrem fængsle dem.

Derudover har militærregeringen sikret sig den politiske kontrol i parlamentet, idet juntaen selv har udpeget alle senatorerne i parlamentets overhus.

Omvendt får militærregeringen støtte fra særligt mange af de ældre generationer, som finder det uacceptabelt, at demonstranterne bryder et dybtliggende tabu i det thailandske samfund ved at kritisere kongen.

De seneste dage har tusindvis af royalister lavet moddemonstrationer i flere thailandske byer, og nye demonstrationer er planlagt, hvilket øger risikoen for, at det kommer til vold mellem de to grupper af royalister og demokratiforkæmpere.