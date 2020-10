EU vil stoppe salg af EU-pas til rigmænd og kriminelle

Efter flere års tøven er EU-kommissionen nået til den konklusion, at salg af pas med henblik på erhvervelse af statsborgerskab i et EU-land »underminerer betydningen af EU’s statsborgerskab«. Sådan lyder det i EU-kommissionens beslutning om at indlede en såkaldt overtrædelsesprocedure mod Cypern og Malta, mens Bulgarien i første omgang nøjes med en advarsel. De to lande har nu to måneder til at svare kommissionen, som kan bringe sagen for EU-domstolen. Cypern og Malta risikerer blandt andet økonomiske sanktioner.

EU’s beslutning kommer efter, at tv-stationen Al-Jazeeras gruppe for undersøgende journalistik for to uger siden afslørede, hvorledes højtstående cypriotiske embedsmænd og politikere, herunder formanden for landets parlament, har en vigtig rolle i salget af cypriotiske pas.

Køberne, som investerer for mindst 2,5 millioner euro i fast ejendom i Cypern, er i flere tilfælde eftersøgt for økonomisk kriminalitet i deres hjemlande som Rusland, Kina og Saudi-Arabien. Andre, som formanden for parlamentet i Afghanistan, besidder fortsat høje poster.