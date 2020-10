Betjent vil have George Floyd-sagen til at handle om dødsvold. Retten siger nej

Der er ikke grundlag for at opretholde en anklage for dødsvold mod den betjent, der sad med knæet på George Floyds hals under en anholdelse i maj.

En anholdelse, der førte til voldsomme uroligheder i USA og gav næring til Black Lives Matter-bevægelsens krav om sociale forbedringer og ændringer af det amerikanske politi.

Retten i Hennepin Amt har i en kendelse afgjort, at politimanden ikke kan strafforfølges for third degree murder - der vel bedst kan oversættes til det begreb, der herhjemme kendes som dødsvold.