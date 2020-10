»Det er lidt underligt«: Dansk forsker undrer sig over anklager om iransk indblandning i valgkampen i USA

Natten til torsdag kom det frem, at både Rusland og Iran har forsøgt at blande sig i det amerikanske præsidentvalg. Blandt andet ved at sende falske e-mails stopfyldt af usandheder og trusler ud til vælgerne. Ruslands rolle kommer måske ikke som den store overraskelse efter deres forsøg på at fremme Donald Trump i 2016. Mere pudsig virker Irans indblanding.

Set i lyset af de konflikter, der er opstået mellem Iran og USA, siden Trump kom til magten, har Iran udefra set en oplagt fordel i en Biden-sejr. Men FBI fortæller, at Iran har sendt falske e-mails ud til demokratiske vælgere - og ikke republikanske.

»Det er lidt underligt, at Iran vælger demokraterne. Hvis man så skal tro FBI, så handler det om at sprede misinformation, og få folk til at miste troen på et reelt valgresultat. Og det kan jeg som sådan ikke se, at Iran har så mange interesser i«, siger seniorforsker i international politik i Mellemøsten ved DIIS, Helle Malmvig.