Velkommen til Europa: Asylansøgere bankes, piskes og stables nøgne, som var de brænde. En fik tvunget en kæp op i anus

Fire afghanske mænd slap for to uger siden over grænsen til Kroatien og dermed ind i Den Europæiske Union. To af dem var under 18 år. De blev hurtigt pågrebet af politiet, som stjal deres penge og kørte dem til et øde sted. Her blev de overdraget til 10 bevæbnede og sortklædte mænd med elefanthuer, militærstøvler og pandelamper, der blændede afghanerne, så de ikke kunne se, hvor de var.

De blev beordret til at tage alt tøj af, undtagen underbukserne. De sortklædte mænd satte ild til mændenes tøj og ejendele. Derefter fik de besked på at lægge sig fladt ned med ansigterne mod jorden, armene spredt ud foran hovederne og håndfladerne vendt nedad. Benene skulle være spredte.

En af mændene i sort stillede sig på en af afghanernes hænder, hvorefter nogle af de andre sortklædte begyndte at slå den liggende mand. De slog med knytnæver, de sparkede og slog med kæppe. Og med noget, der beskrives som en pisk. En efter en fik de fire afghanere den samme omgang. Cirka et kvarter til hver, vurderer den af de fire, der anonymt fortæller historien til Dansk Flygtningehjælp, efter at voldsmændene har smidt ham og hans gruppe tilbage over grænsen til Bosnien-Hercegovina.