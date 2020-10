Tiknanovskaja i København: »Selv hvis jeg forsvinder, vil den her bevægelse fortsætte«

Det handlede om økonomisk støtte til praktiske projekter for hviderussiske studerende og journalister, da Svetlana Tikhanovskaja fredag mødte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og statsminister Mette Frederiksen (S).

Men for Hvideruslands oppositionsleder handlede det også om eksistentielle spørgsmål af en karakter, der ikke kommer på besøg i det officielle Danmark hver dag.

I hendes kamp mod det store østeuropæiske lands autoritære leder, Aleksander Lukasjenko, for at få udskrevet et frit og retfærdigt valg i Hviderusland er indsatserne store, og Svetlana Tikhanovskaja har brug for international opmærksomhed. Efter mødet med Jeppe Kofod bad hun om, at den europæiske støtte til hendes bevægelse bliver udtrykt klart og højt, fordi det hjælper med at holde sagen på de »internationale lederes dagsorden«.