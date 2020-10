Hviderussere nedlægger arbejdet og øger presset på diktator Lukasjenko

En ophidset lærer på et af universiteterne i Minsk står og vifter med armene foran en gruppe studerende, som nægter at deltage i dagens undervisning. Læreren prøver at forhindre dem i at forlade bygningen. Det lykkes ikke.

De unge strømmer ud i gaderne i den hviderussiske hovedstad for at vise deres støtte til den generalstrejke, oppositionen har opfordret til. En strejke, der skal øge presset på diktator Aleksandr Lukasjenko, som trods næsten tre måneder med massive folkelige protester fortsat nægter at stige af tronen.

For to uger siden gav oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja fra sit tvungne eksil i Litauen diktatoren et ultimatum: Hvis ikke han senest 25. oktober havde indstillet volden mod de fredelige demonstranter, løsladt alle politiske fanger og meddelt, at han var villig til at træde tilbage, ja, så ville der udbryde generalstrejke.