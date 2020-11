Sådan skal 538 valgmænd vælge præsidenten - måske på vegne af et mindretal af amerikanerne

På stemmesedlerne skal de amerikanske vælgere markere, hvem de vil have som præsident. Skal det være Donald J. Trump eller Joseph R. Biden? De kan også sætte et mærke ud for den libertarianske kandidat Jo Jorgensen. Typisk er der også andre kandidater, der ikke har en chance for at blive valgt.

Men trods stemmesedlernes navne stemmer vælgerne ikke direkte på USA’s næste præsident og vicepræsident. De stemmer på lister med mænd og kvinder udvalgt af de politiske partier i deres stat, der efterfølgende skal være med til at vælge den næste præsident.