Højesteret giver Trump vigtig sejr om brevstemmer

En uge før det amerikanske præsidentvalg har landets højesteret givet præsident Trump en sejr i det vigtige spørgsmål om brevstemmer. Delstaten Wisconsin, en af valgets såkaldte svingstater, har fået et endeligt nej til at optælle brevstemmer, der er afgivet inden valget 3. november, men først ankommer dagen efter.

Afgørelsen – der blev vedtaget med 5 stemmer mod 3 – har vakt opsigt, fordi brevstemmer ud til at blive uhørt vigtige ved dette valg på grund af covid-19-epidemien. Det giver problemer i mange stater med at ekspedere stemmerne i tide.

Enhver begrænsning af antallet af gyldige brevstemmer ventes at være en fordel for præsident Donald Trump. Ifølge undersøgelser er der en klar overvægt her blandt folk, der stemmer på udfordreren Joe Biden, og det var da også netop den demokratiske valgkomite, der havde anlagt sagen i Wisconsin i et svagt håb om at udskyde deadline, set i lyset af det usædvanlige år.