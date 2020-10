Trump trygler forstadskvinderne om at komme tilbage. Mange har fået nok

Donald Trump hævder tit at være den mindst sexistiske person, der findes. Ligesom han hævder at være den mindst racistiske. Men så siger han sådan noget som for nylig om den demokratiske vicepræsidentkandidat, Kamala Harris. Flere gange gentog han hendes fornavn, som var det et eksotisk, fremmed sprog, og så advarede han sine vælgere:

»Vi skal ikke have en socialistisk præsident. Særligt ikke en kvindelig, socialistisk præsident«.

Om den tilføjelse var en fortalelse, der slap med ud, er ikke til at vide, men det gør næppe Donald Trumps problemer mindre. Den amerikanske præsident har med sin personlighed og facon frastødt så mange af USA’s hvide kvinder, at det kan blive afgørende for, at han mister præsidentposten, hvis meningsmålingerne holder.