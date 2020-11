4 træk ved Joe Biden, der kan være afgørende for, at han får præsidentposten

Med sit budskab om at være middelklasse-Joe fra Scranton har Joe Biden villet være præsident i over 30 år. Først i 2020 lykkedes det den 77-årige politiker, der som Obamas vicepræsident særligt blev kendt for sin empati og fadersorg, at ramme et øjeblik i amerikansk historie, hvor netop han passer ind. Han er tættere på præsidentdrømmen end nogensinde før.