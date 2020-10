Højesteret går imod Trump om brevstemmer, men åbner for nyt retsopgør

To vigtige delstater har få dage før USA’s præsidentvalg fået lov til at optælle brevstemmer i dagene efter valget på grund af de problemer, der kommer fra coronaepidemien. Den amerikanske højesteret har dog i en af sagerne bemærket, at afgørelsen er truffet under tidspres, og at sagen muligvis kan blive taget op igen efter valget – hvor det konservative flertal i domstolen er større.

Dermed har højesteret tilsyneladende ændret kurs i et spørgsmål, der kan få betydning for valgets udfald. Tirsdag afgjorde højesteret, at en tredje af de såkaldte svingstater, Wisconsin, ikke måtte tælle brevstemmer, der ankom efter valgdagen.

I den ene af de to nye afgørelser har Pennsylvania fået lov til at tælle brevstemmer, der ankommer op til tre dage efter valget. I den anden har North Carolina fået lov til at tælle brevstemmer helt frem til ni dage efter valget.