Kvinde har fået skåret halsen over: Flere dræbt og flere såret under nyt knivangreb i Frankrig

Mindst tre personer har mistet livet og flere andre er blevet såret i et knivangreb i Notre-Dame-kirken i den sydfranske by Nice.

De dræbte er en mand og to kvinder, skriver avisen Le Figaro.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har fransk politi bekræftet, at en af kvinderne fik halsen skåret over, da gerningsmanden slog til ved 9-tiden.

Der er også meldinger om, at hun har fået hovedet skåret af, men hvad der nøjagtigt er sket, er stadig usikkert.

Det lokale politi er sammen med betjente fra antiterrorkorpset talstærkt til stede i området omkring gerningsstedet.

Borgmesteren i Nice Christian Estrosi anser det for terror, skriver han på Twitter.

Ifølge borgmesteren er en person blevet anholdt, men det er endnu ikke bekræftet af politiet.

Indenrigsminister i Frankrig Gérald Darmanin skriver på Twitter, at han har indkaldt til krisemøde for at drøfte situationen i landet ovenpå angrebet.

Det er kun få dage siden, at terrororganisationen al-Qaeda truede med at angribe netop kirker i Frankrig.

Hvis det viser sig at være terror, vil det være det tredje voldsomme angreb på det seneste.

I september blev to journalister angrebet og såret foran en bygning, hvor satiremagasinet Charlie Hebdo tidligere holdt til.

Og for knap to uger siden fik en 47-årig historielærer på en skole i en forstad til Paris skåret halsen over efter at han havde givet eleverne mulighed for at se tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning. En islamist af tjetjensk afstamning er blevet anholdt for drabet.

Drabet har fået debatten om radikaliserede muslimer til at blusse op igen i Frankrig.

Og ført til en konflikt mellem den franske premierminister, Emmanuel Macron, og den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, der mener, at Macron fører en »hadkampagne mod muslimer«.