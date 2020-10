Regeringen bør skæve til Kina, nu hvor coronaens anden bølge rammer dansk økonomi

Coronasmittens anden bølge er i fuld opblussen, og i Danmark og rundtom i Europa er regeringer i al hast ved at indføre nye coronarestriktioner for at få smittetallet bragt ned. Er der noget at være urolig over, eller er det kun mindre dele af dansk økonomi, der rammes?

Umiddelbart er svaret ja, det er primært mindre dele af dansk økonomi som turisme-, restaurations- og kulturlivet, brancher, der desværre i forvejen er hårdt mærket, der rammes af de nye tiltag.

Dansk Erhverv har beregnet, at opstramningerne tilbage fra september vil bringe 35.000 jobs i fare i de nævnte brancher. Og endnu flere, hvis restriktionerne fastholdes i lang tid eller strammes yderligere, hvad man må sige, de er blevet fra og med denne uge. Det er mange arbejdspladser at miste, godt en fordobling af det hidtidige jobtab under coronakrisen. Men det er ikke en katastrofe set med kyniske nationaløkonomiske briller på.