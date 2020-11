Thulesagen er løst, Nuuk får sin millionbetaling. Ligger vejen nu åben for en amerikanisering af Grønland?

Det var et kapløb med tiden og en betragtelig triumf for både den danske og den grønlandske regering, da Danmark, Grønland og USA i sidste uge indgik aftalen om, at Grønland igen skal nyde økonomisk godt af værtskabet for Thulebasen.

Fra 2024 – når den nuværende servicekontrakt med det amerikanske selskab Vectrus udløber – skal det være et dansk-grønlandsk selskab, der skal stå for arbejdet. Dermed vender man tilbage til tiden, da landskassen i Nuuk fik trecifrede millionbeløb i kassen for at lægge jord til en af USA’s strategisk vigtigste radarstationer.

Så langt så godt for den grønlandske økonomi og for forholdet mellem de tre lande. Millionerne til den permanent slukne landskasse i Nuuk er vigtige, men Thuleaftalen rummer begyndelsen til meget mere.