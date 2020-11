Trumps tid kan blot blive begyndelsen til noget endnu endnu mere ekstremt i de kommende 15, 20 eller 30 år

»Donald Trumps præsidentskab vil sandsynligvis blot være første salve i en langt mere langstrakt kamp ­– en kamp, der vil række et godt stykke længere ud i fremtiden end til hans egen pensionering og et godt stykke uden for USA«, forudså blandt andre den tysk-amerikanske forsker ved Harvard University, Yascha Mounk, i den internationalt berømmede bog The People versus Democracy fra 2018. Den pointe har han gentaget mange gange siden.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind