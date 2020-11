De 13 bliver hjemme fra Bruxelles. En skiller sig ud

Venstres Søren Gade har været i EU-Parlamentet i Bruxelles én dag, siden coronavirus lukkede Europa ned i marts. Den radikale Morten Helveg har slet ikke været der. Enhedslistens Nikolaj Willumsen har været i Bruxelles, men han har ikke tænkt sig at komme der den næste måned. Det har SF’s Margrete Auken heller ikke, og det samme gælder DF’s Peter Kofoed, den radikale Karen Melchior, Venstres Asger Christensen, socialdemokraternes Marianne Vind – ja, det gælder sådan set for alle danske medlemmer af EU-Parlamentet. Undtagen en: den konservative Pernille Weiss.

»Jeg har ikke tænkt mig at rende af pladsen og rejser derned i næste uge. Jeg bliver, hvor vælgerne har stemt mig ind, og jeg kæmper for at vise, at vi kan arbejde fysisk tæt sammen. Politik er ikke et videospil!«, siger hun.

Mandag blev EU-Parlamentet lukket totalt ned på grund af de ekstreme coronaforhold i Belgien og Bruxelles. Kun de mep’er, som medlemmerne kaldes, der sidder i afgørende forhandlinger, for eksempel om EU’s syvårige budget og den store genopretningspakke, kan være der fysisk. Alle andre møder vil være virtuelle.